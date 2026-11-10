Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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10.11.2026 20:30:00
3 Ways to Protect Your Portfolio After the S&P 500's Worst Day Since April 2025
The dust from last Thursday's steep sell-off may be settling. But the echoes of the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) one-day 4.36% drubbing are still ringing as a reminder of what can happen without warning.
There's nothing that can be retroactively done about it now; you were either ready for it, or you weren't. You can protect your portfolio from the next such plunge, though (whenever it might materialize) with just a few simple measures.
Most investors understand the benefits of diversification. Many of them don't keep their portfolios sufficiently diversified at all times, allowing them to take on too much exposure to the market's hottest sectors and to under-own less-exciting ones.
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