Epic Aktie
WKN DE: A0Q3X1 / ISIN: US29428L2051
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21.09.2026 21:15:00
30 Jahre Krankenhaus-IT: Zwischen Digitalstrategie, Epic-Debatte und Faxgerät
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen kämpft mit Komplexität, alten Systemen und Finanzierung. Ein Blick auf Charité, Gematik und Dänemark.
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