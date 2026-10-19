KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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19.10.2026 14:49:00
30 Millionen Parameter: Lokalers KI-Sprachmodell für den ESP32
Ein selbst trainiertes Sprachmodell mit 30 Millionen Parametern schafft es auf einem ESP32-S3 einfache Gespräche zu halten -- ganz ohne Internetverbindung.
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