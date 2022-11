30 Prozent weniger Kapazität: Covid-Unruhen in China kosten Apple 6 Millionen iPhones

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Seit Wochen meldet Apple -Zulieferer Foxconn Produktionsausfälle in China wegen Corona-Lockdowns. Die jüngsten Aufstände gegen die rigorose Politik der Führung in Peking haben die Lage weiter verschärft. Ist eine iPhone-City in China noch eine gute Idee?