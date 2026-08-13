Freddie Mac Aktie

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WKN: 876872 / ISIN: US3134003017

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13.08.2026 22:58:54

30-Year Mortgage Rate Falls To 6.67%

(RTTNews) - Mortgage finance company Freddie Mac (FMCC) on Thursday said mortgage rates, or interest rates on home loans, edged lower this week.

The 30-year FRM averaged 6.67% as of August 13, 2026, down from last week when it averaged 6.69%. A year ago at this time, the 30-year FRM averaged 6.58%.

The 15-year FRM averaged 5.96%, down from last week when it averaged 6.01%. A year ago at this time, the 15-year FRM averaged 5.71%.

"Mortgage rates remained relatively stable this week at 6.67%," said Sam Khater, Freddie Mac's Chief Economist. "Housing affordability has improved from a year ago, and recent increases in purchase and refinance applications suggest that borrowers continue to respond to even modest changes in mortgage rates."

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