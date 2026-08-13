Freddie Mac Aktie
WKN: 876872 / ISIN: US3134003017
|
13.08.2026 22:58:54
30-Year Mortgage Rate Falls To 6.67%
(RTTNews) - Mortgage finance company Freddie Mac (FMCC) on Thursday said mortgage rates, or interest rates on home loans, edged lower this week.
The 30-year FRM averaged 6.67% as of August 13, 2026, down from last week when it averaged 6.69%. A year ago at this time, the 30-year FRM averaged 6.58%.
The 15-year FRM averaged 5.96%, down from last week when it averaged 6.01%. A year ago at this time, the 15-year FRM averaged 5.71%.
"Mortgage rates remained relatively stable this week at 6.67%," said Sam Khater, Freddie Mac's Chief Economist. "Housing affordability has improved from a year ago, and recent increases in purchase and refinance applications suggest that borrowers continue to respond to even modest changes in mortgage rates."
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage)
|
30.07.26
|Ausblick: Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.04.26
|Ausblick: Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage)
|4,72
|0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schließlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.