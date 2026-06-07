Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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07.06.2026 20:04:15
300.000 Fahrzeuge pro Jahr: Warum VW billige E-Autos nur in Südeuropa baut
Im Vergleich etwas verspätet startet VW die Produktion von günstigen E-Autos in Spanien. 300.000 Autos sollen dort jährlich vom Band laufen. Die Produktion wird sich auf Südeuropa beschränken. Dennoch helfe sie den Werken hierzulande, betont VW-Betriebsratschefin Cavallo.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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