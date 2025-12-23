Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
|
23.12.2025 05:55:00
300 Terabyte Musik und Metadaten von Spotify heruntergeladen
Spotify ist ungehalten, weil Anna’s Archive einen Teil der Spotify-Datenbank heruntergeladen hat und veröffentlichen möchte. 300 Terabyte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
