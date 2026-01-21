Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
21.01.2026 09:47:00
325 Millionen Nutzer: Netflix legt dank Werbeabo weiter zu
Mit insgesamt 325 Millionen Nutzern konnte Netflix im abgelaufenen Quartal Umsatz von über 12 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Die Werbeeinnahmen steigen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
