33 Prozent mehr Verkäufe im Jahr 2022: Alpine erzielt neuen Absatzrekord

Alpine ist weiter auf Wachstumskurs: Die Sportwagenmarke erzielte im vergangenen Jahr mit 3.546 verkauften Fahrzeugen einen neuen Absatzrekord, was einer Steigerung von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Allein in Frankreich wuchs der Absatz um 32 Prozent, in Deutschland erreichte Alpine mit 303 Zulassungen ein Plus von 42 Prozent.