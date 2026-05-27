Samsung Aktie

Samsung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

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27.05.2026 07:58:00

340.000 Euro für die einen, 3400 für die anderen: Samsung-Angestellte für Boni

Eine große Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder hat bei Samsung für die erzielte Einigung gestimmt. Zufrieden ist man aber nur in der Halbleiterproduktion.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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