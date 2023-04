35. PS-Versammlung der GKB: Rekordergebnis, Kontinuität und Vertrauen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Graubündner Kantonalbank"

2’630 Gäste besuchten am Samstag in der Stadthalle Chur die 35. PS-Versammlung der Graubündner Kantonalbank (GKB). Die Investorinnen und Investoren konnten sich über ein Rekordergebnis sowie über eine Dividende von 42.50 Franken pro Partizipationsschein freuen. Ausserdem begrüsste die GKB ein neues Geschäftsleitungsmitglied Pascal Pernet ist seit 1. April 2023 verantwortlich für den Vertrieb mit rund 500 Beraterinnen und Beratern in Chur und den Regionen. Er ist Nachfolger von Thomas Roth, der Ende Mai in Pension geht.