COVER Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3D7Z7 / ISIN: JP3218500001

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18.10.2026 02:30:00

35 Analysts Cover SpaceX. Here's Why Their Price Targets Have Almost Nothing to Do With Rockets.

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), also known as SpaceX, is famous for its rockets. But those launches explain surprisingly little about how Wall Street values the company. The 35 analysts tracked by TipRanks have 12-month price targets ranging from $75 to $450. The average consensus estimate of $217 is nearly 50% above the stock's price as of this writing.

Image source: Getty Images.

The wide range reflects more than differing expectations for rocket launches. Analysts are assigning very different values to Starlink's future profits, SpaceX's artificial intelligence (AI) ambitions, and the enormous capital required to turn those opportunities into sustainable cash flow.

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