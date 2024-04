36. GKB PS-Versammlung: Rekordhohe Dividende erfreut Investorinnen und Investoren

Die Graubündner Kantonalbank (GKB) informierte 2'730 Partizipantinnen, Partizipanten und Gäste in der ausgebuchten Churer Stadthalle zur Strategie und zum Geschäftsverlauf 2023. Grund zur Freude gab die höchste Dividendenerhöhung in der Geschichte des Partizipationsscheins. Begeistert hat im Anschluss Peter Kraus, der mit seiner Musik passend zum Veranstaltungsmotto «Generationen» alle in seinen Bann zog und für unvergessliche Momente sorgte. Weiter zum vollständigen Artikel bei Graubündner Kantonalbank Zum vollständigen Artikel