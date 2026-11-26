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26.11.2026 06:31:29
360 Finance A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
360 Finance A hat am 25.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat 360 Finance A im vergangenen Quartal 458,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 37,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 360 Finance A 727,3 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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