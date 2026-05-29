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29.05.2026 06:31:29
360 Finance A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
360 Finance A stellte am 27.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,73 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 564,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 644,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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