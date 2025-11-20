360 Finance A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

360 Finance A stellte am 19.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 1,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 360 Finance A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,70 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 360 Finance A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 727,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 609,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at