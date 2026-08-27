360 Finance A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

360 Finance A stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 USD, nach 1,76 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 524,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 721,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at