20.03.2026 06:31:28

360 Finance A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

360 Finance A hat am 18.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 360 Finance A 1,84 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 360 Finance A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 577,2 Millionen USD im Vergleich zu 623,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte 360 Finance A ein EPS von 5,74 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,67 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte 360 Finance A einen Umsatz von 2,39 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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