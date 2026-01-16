|
16.01.2026 06:31:29
360 One Wam hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
360 One Wam hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
360 One Wam hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,08 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,26 INR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,20 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 360 One Wam einen Umsatz von 9,34 Milliarden INR eingefahren.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8,10 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 8,04 Milliarden INR taxiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.