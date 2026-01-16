16.01.2026 06:31:29

360 One Wam hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

360 One Wam hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

360 One Wam hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,08 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,26 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,20 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 360 One Wam einen Umsatz von 9,34 Milliarden INR eingefahren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8,10 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 8,04 Milliarden INR taxiert.

