360 One Wam öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

360 One Wam hat am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,38 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,70 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 7,25 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 8,09 Milliarden INR erwartet.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 30,16 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 27,14 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 44,77 Milliarden INR, während im Vorjahr 38,15 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 29,85 INR sowie einen Umsatz von 31,27 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at