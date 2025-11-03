360 Security Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

360 Security Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,02 CNY gegenüber -0,030 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,88 Prozent auf 2,24 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

