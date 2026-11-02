360 Security Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

360 Security Technology A hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal hatte 360 Security Technology A ebenfalls ein EPS von 0,020 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 360 Security Technology A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,15 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,24 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at