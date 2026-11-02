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02.11.2026 06:31:29
360 Security Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
360 Security Technology A hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal hatte 360 Security Technology A ebenfalls ein EPS von 0,020 CNY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 360 Security Technology A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,15 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,24 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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