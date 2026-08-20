360 Security Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

360 Security Technology A lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Beim Umsatz wurden 2,16 Milliarden CNY gegenüber 1,95 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at