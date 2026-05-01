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01.05.2026 06:31:29
360 Security Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
360 Security Technology A hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CNY. Im Vorjahresviertel hatte 360 Security Technology A -0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat 360 Security Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 2,62 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 40,82 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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