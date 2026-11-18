374Water hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,16 Prozent auf 0,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at