374Water Aktie
WKN DE: A3CWHD / ISIN: US88583P1049
|
13.11.2025 01:33:15
374Water, Inc. Q3 Loss Rises
(RTTNews) - 374Water, Inc. (SCWO) released Loss for its third quarter of -$4.35 million
The company's earnings came in at -$4.35 million, or -$0.03 per share. This compares with -$2.70 million, or -$0.02 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 850.0% to $0.76 million from $0.08 million last year.
374Water, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$4.35 Mln. vs. -$2.70 Mln. last year. -EPS: -$0.03 vs. -$0.02 last year. -Revenue: $0.76 Mln vs. $0.08 Mln last year.
