374Water stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

374Water veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 374Water im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 850,0 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at