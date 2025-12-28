Independence Aktie
WKN: 922423 / ISIN: US4534403070
|
28.12.2025 21:59:00
39C3: Digital Independence Day - CCC-Sprecher über Weg raus aus Big Tech
Auf dem Hackerkongress 39C3 wurde der Digital Independence Day ausgerufen. Warum und was das bedeutet, erklärt CCC-Sprecher Linus Neumann im Interview.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
