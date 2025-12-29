Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
29.12.2025 22:11:00
39C3: Es gibt keine Zahlen zur Wirksamkeit von Palantir
Constanze Kurz und Franziska Görlitz warnen vor dem Einsatz von Palantir bei der Polizei. Damit seien Grundrechte in Gefahr. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
