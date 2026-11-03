BAMBU Aktie
WKN DE: A2ADP1 / ISIN: CH0309050059
|
03.11.2026 15:03:00
3D-Druck: Bambu Lab stellt neues Topmodell H3C offiziell vor
Bambu Labs neues Topmodell H3C kommt nicht nur mit gleich neun Werkzeugköpfen, sondern verarbeitet neben gewöhnlichem 1,75-mm- auch 2,85-mm-Filament.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BAMBU AG
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu BAMBU AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!