Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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11.11.2026 11:28:00
3D-Filme in der VR-Brille: Meta baut Kinoangebot mit Disney und Lionsgate aus
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Nachrichten zu Walt Disney
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09.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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02.11.26
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02.11.26
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30.10.26
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28.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schließt im Plus (finanzen.at)
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28.10.26
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28.10.26
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|-0,74%
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|107,82
|-0,11%
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|2 480,00
|2,27%
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