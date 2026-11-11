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WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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11.11.2026 11:28:00

3D-Filme in der VR-Brille: Meta baut Kinoangebot mit Disney und Lionsgate aus

Virtuelle 3D-Filmbibliothek von Meta mit einer großen Leinwand und Filmplakaten von Avatar, Toy Story 5, Deadpool & Wolverine und weiteren Hollywood-Filmen.

Meta startet eine Entertainment-Offensive mit Disney+ und Lionsgate, die 3D-Filme auf Quest und VR Glasses bringt. Zudem deutet sich ein Abo-Modell an.

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07.05.26 Walt Disney Outperform Bernstein Research
02.02.26 Walt Disney Kaufen DZ BANK
13.11.25 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG
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Walt Disney 107,82 -0,11% Walt Disney
Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs 2 480,00 2,27% Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs

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