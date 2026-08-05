3D Systems informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

3D Systems äußerte sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,09 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,27 Prozent auf 94,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at