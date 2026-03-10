3D Systems stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

3D Systems hat am 09.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 106,3 Millionen USD – eine Minderung von 4,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 111,0 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,190 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte 3D Systems ein EPS von -1,940 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat 3D Systems im vergangenen Geschäftsjahr 386,90 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 3D Systems 440,12 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at