3D Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

3D Systems lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

3D Systems vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 95,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at