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19.03.2026 06:31:28
3DX Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
3DX Industries lud am 17.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.
Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 44,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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