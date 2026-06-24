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24.06.2026 06:31:29
3DX Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
3DX Industries hat am 22.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3DX Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 60,0 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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