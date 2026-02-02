|
3DX Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
3DX Industries hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,1 Millionen USD umgesetzt.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 10,34 Prozent auf 0,26 Millionen USD. Im Vorjahr hatte 3DX Industries 0,29 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
