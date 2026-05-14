3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|
14.05.2026 09:28:46
3i shares tumble after sales growth slows at discount retailer Action
Private equity group has relied on Dutch retailer to power its returns in recent yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 3i plc
|
12:27
|Minuszeichen in London: FTSE 100 notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.05.26
|Gewinne in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
14.05.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 stärker (finanzen.at)
|
14.05.26
|Gewinne in London: FTSE 100 präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
14.05.26
|3i shares tumble after sales growth slows at discount retailer Action (Financial Times)
|
14.05.26
|3i shares tumble after sales growth slows at discount retailer Action (Financial Times)
|
14.05.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)