3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Geschäftsstruktur
|
21.04.2026 17:01:00
3M-Aktie sinkt dennoch: Erwartungen geschlagen - Gewinnplus und Prognose bestätigt
Konzernchef William Brown arbeitet aktuell an einer vereinfachten Geschäftsstruktur und treibt dazu den Rückzug von 3M aus nicht-Kerngeschäften voran. Gleichzeitig will der Hersteller von Post-it-Notizblöcken, Dachgranulat und elektronischen Materialien seine Angebotspalette mit neuen Produkten stärken. Die 3M-Aktie legte im frühen US-Handel leicht zu.
Der Umsatz stieg im ersten Quartal leicht auf gut 6 Milliarden Dollar (5,1 Mrd Euro). Der operative Gewinn zog kräftiger an mit einem Plus von 12 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Dollar. Allerdings musste 3M Kosten schultern, die den Gewinn unterm Strich um mehr als 40 Prozent auf 659 Millionen Dollar einbrechen ließen.
Unternehmenslenker Brown sprach von einem "guten Start ins Jahr" und gab sich zuversichtlich, trotz des volatilen Umfelds die für 2026 gesteckten Ziele zu erreichen. Der Manager hat einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,50 bis 8,70 Dollar in Aussicht gestellt.
Die 3M-AKtie verliert im NYSE-Handel zeitweise 0,79 Prozent auf 150,20 US-Dollar.
/lew/tav/jha/he
ST. PAUL (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu 3M Co.
|
22.04.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.04.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
22.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.04.26
|Optimismus in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
21.04.26
|NYSE-Handel Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
21.04.26
|3M-Aktie sinkt dennoch: Erwartungen geschlagen - Gewinnplus und Prognose bestätigt (dpa-AFX)
|
21.04.26
|ROUNDUP: US-Mischkonzern 3M schlägt Gewinnerwartungen - Jahresziele bestätigt (dpa-AFX)
|
21.04.26
|Börse New York: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
Analysen zu 3M Co.
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|123,85
|0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg: Asiens Börsen überwiegend schwächer -- ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer
Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot. Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte.