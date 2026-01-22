|
3M: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
3M veröffentlichte am 20.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
3M hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,33 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,05 Prozent auf 6,13 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 6,00 USD. Im letzten Jahr hatte 3M einen Gewinn von 7,55 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,95 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 24,58 Milliarden USD im Vorjahr.
