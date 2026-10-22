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22.10.2026 06:31:29
3M: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
3M ließ sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat 3M die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,03 Prozent auf 6,58 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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