3M: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

3M hat am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 1,34 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 6,50 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at