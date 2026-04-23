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23.04.2026 06:31:29
3M gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
3M lud am 21.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 1,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 2,04 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,03 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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