3M gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

3M hat am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,93 CAD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,27 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 8,54 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at