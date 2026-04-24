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24.04.2026 06:31:29
3M gewährte Anlegern Blick in die Bücher
3M hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 174,42 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 215,33 ARS je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 8 550,59 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 3M 6 284,64 Milliarden ARS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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