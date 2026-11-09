3M India: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

3M India lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 140,68 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 169,85 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 14,52 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,66 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at