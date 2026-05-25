3M India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

3M India hat am 22.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 191,16 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 63,35 INR erwirtschaftet worden.

3M India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,99 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 463,66 INR gegenüber 422,60 INR im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat 3M India in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50,90 Milliarden INR im Vergleich zu 44,46 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at