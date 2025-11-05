3M India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

3M India hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 169,85 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 118,76 INR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,02 Prozent auf 12,66 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,11 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

