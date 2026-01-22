3M informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

3M äußerte sich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 153,77 ARS. Im Vorjahresviertel waren 132,92 ARS je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8 813,58 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 6 006,17 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 758,08 ARS ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 691,33 ARS erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 31 521,00 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 22 502,70 Milliarden ARS eingefahren.

