3M informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

3M hat am 20.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 1,49 CAD. Im letzten Jahr hatte 3M einen Gewinn von 1,86 CAD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat 3M 8,55 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,40 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 8,36 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte 3M 10,34 CAD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,67 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 34,77 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at